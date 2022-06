Twee gewonden bij steekpartij in Blerick, politie pakt verdachte op

De steekpartij vond rond half negen s’ avonds plaats in de Egelantierstraat, in de Blerickse wijk Klingerberg. Bij aankomst troffen de agenten op straat een man aan met snijwonden en een mes in zijn handen. Hij werd aangehouden en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In de woning trof de politie een tweede man aan met diverse snijwonden. Ook hij ging met een ambulance naar het ziekenhuis. Een derde man was te voet gevlucht en werd even later op de Boekenderstraat aangehouden. Hij was niet gewond.

De toedracht van het steekincident is nog niet duidelijk. De politie heeft de omgeving afgezet voor het onderzoek.