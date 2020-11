Tientallen doden Oeganda na arrestatie oppositieleider

Veiligheidstroepen in de stad Kampala. Ⓒ ANP / HH

KAMPALA - Bij geweld na de arrestatie van een oppositieleider in het Afrikaanse Oeganda zijn tientallen doden gevallen. De oppositievoerder, de populaire muzikant Bobi Wine, is inmiddels vrijgelaten. Hij was woensdag opgepakt. Woedende aanhangers van de popster gingen massaal de straat op om te protesteren. Daarbij kwam het tot confrontaties met veiligheidstroepen, die ook met scherp schoten.