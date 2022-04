’Krachtige explosies in Oekraïense steden Kiev en Cherson’

Het Oekraïense parlementslid Lesia Vasylenko schrijft op Twitter dat er in Kiev drie explosies achtereen klonken. „Hoogstwaarschijnlijk omdat Poetin razend is geworden vanwege het gezonken oorlogsschip Moskva”, aldus Vasylenko, die eraan toevoegt dat „Oekraïners ondanks de Russische ergernis overeind blijven staan.”

Volgens persbureau Reuters gaat het om de meest significante explosies in Kiev sinds de terugtrekking van de Russische troepen vorige maand. De autoriteiten in de stad brengen summier informatie naar buiten om de Russen niet onbedoeld van informatie te voorzien. Inwoners zijn om diezelfde reden opgeroepen geen beelden van de explosies op sociale media te plaatsen. In een Telegram-bericht melden de autoriteiten volgens de BBC slechts dat „alles veilig” is.

Bekijk ook: Verlies Moskva moet Poetin razend maken

Donderdag maakte het Russische ministerie van Defensie bekend dat het vlaggenschip Moskva in de Zwarte Zee is gezonken. Of dat enorme verlies voor de Russen iets te maken heeft met de aanvallen op Oekraïense steden, is niet duidelijk.