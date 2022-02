VS komt vandaag met nieuwe sancties Rusland

President Poetin kondigde maandag aan ’vredestroepen’ naar Donetsk en Loegansk te sturen, de gebieden die hij erkent als onafhankelijke staten. De Amerikaanse vertegenwoordiger in de VN noemt die omschrijving voor de Russische eenheden „onzin”.

De nieuwe sancties van vandaag zullen in overleg met bondgenoten worden aangekondigd, zo zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Wat die sancties precies zullen inhouden is nog onbekend. Het Witte Huis kondigde gisteren nieuwe sancties aan die specifiek gericht zijn op Donetsk en Loeganks. Amerikanen mogen geen handel meer drijven met de twee separatistische gebieden die Poetin sinds gisteren officieel als onafhankelijke staten erkend.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Linda Thomas-Greenfield betitelde de Russische ’vredestroepen’ als „onzin”. Ⓒ REUTERS

Poetin kondigde ook aan dat hij een „vredesmissie” naar Oost-Oekraïne stuurt. Een omschrijving die door de Amerikaanse ambassadeur bij de VN Linda Thomas-Greenfield „onzin” wordt genoemd: „We weten wat ze echt zijn.” Tijdens een spoedzitting van de VN Veiligheidsraad stelde Thomas-Greenfield ook dat de VS vandaag met nieuwe maatregelen zal komen om Rusland verantwoordelijk te houden voor een „duidelijke overtreding van internationale wetten.”

Bekijk ook: Russische tanks rollen door Donetsk

Tegelijkertijd kwamen er tegengestelde berichten uit het Witte Huis over de vraag of de intocht van Russische troepen, die Poetin “vredesmacht” noemt, ook gezien zullen worden als een invasie. Als dat als een invasie wordt gezien zou dat voor zwaardere sancties kunnen zorgen.

Maar een Witte Huis functionaris benadrukte maandagavond dat er sinds 2014 al regelmatig Russische troepen in die regio te vinden zijn. „Russische troepen die Donbass ingaan zou op zichzelf geen nieuwe stap zijn. Rusland heeft al acht jaar troepen in de regio", zei de functionaris.

De Amerikaanse president Biden staat onder druk van de Republikeinen die nu veel strengere sancties tegen Moskou eisen. Ⓒ via REUTERS

Vanuit Republikeinse hoek was er meteen kritiek op de houding van het Witte Huis. „Nu is niet het moment voor symbolische speldenprikken. Daar zal Poetin alleen maar door worden aangemoedigd, en dat zal onze vrienden in Oekraïne juist in gevaar brengen”, zeggen de Republikeinse congresleden Michael McCaul en Mike Rogers in een gezamenlijke verklaring. De twee willen sancties die „het hart van de Russische economie raken, en permanent de Nord Stream 2 olieleiding beëindigen.”

Bekijk ook: Verkapte oorlogsverklaring in emotionele toespraak Poetin

Het personeel van de Amerikaanse ambassade wordt verhuisd naar Polen. Dit gebeurt „om veiligheidsredenen", zegt de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Het is al de tweede keer dat het personeel wordt verplaatst. Oorspronkelijk zat de ambassade in de hoofdstad Kiev. Daarna werd het naar het Westen verplaatst, in Lviv. Niet-essentieel ambassadepersoneel was al geëvacueerd.