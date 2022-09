Hoekstra: alles op alles voor gerechtigheid Oekraïne

Oekraïne riep eerder al op tot een speciaal tribunaal. Het is namelijk nog maar de vraag of naast oorlogsmisdaden ook de Russische inval zelf voor het Internationaal Strafhof in Den Haag kan worden gebracht. Hoekstra blijft dat plan voor een nieuw tribunaal steunen, maar wil het Internationaal Strafhof ook niet uitsluiten. „We zijn ervoor om op alle mogelijke manieren bij te dragen aan gerechtigheid.”

Het wordt hoe dan ook een kwestie van een hele lange adem, zegt Hoekstra. Want ook een nieuw tribunaal opzetten is een grote klus. „Daar zitten ook haken en ogen aan, je zult de wereldgemeenschap achter je moeten krijgen.” Het resultaat zal ook nooit helemaal naar wens zijn. „Maar een deel van de misdaden krijg je berecht. Daar gaan jaren overheen, en toch moet het. Want als je dit over je kant laat gaan gebeurt het opnieuw en opnieuw en opnieuw.”

Het is nog veel te vroeg om te kijken of er een nieuw Oekraïne-tribunaal in Den Haag zou moeten komen, zegt Hoekstra. Het is ook niet zo dat Nederland een verantwoordelijkheid heeft vanwege het Strafhof in Den Haag. „Het internationaal recht is niet van een land, dat is van ons allemaal.” Maar Nederlands lange traditie op het gebied van internationaal recht is een stimulans. „Dat motiveert ons om daar waar we kunnen ook te helpen.”

Oekraïne pleit voor een register, om zo oorlogsschade te kunnen verhalen op de daders. Ook dat plan steunt Hoekstra. „Hoe gaan we ervoor zorgen dat diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn en die honderden miljarden aan schade hebben aangericht in dorpen en steden, dat die dit ook recht gaan zetten.” Ook dat wordt een lange en moeilijke weg, zo zegt Hoekstra. „Maar we zullen daar wel aan blijven trekken.”