Dringen voor finale in chaotisch Parijs: ’Mensen werden geplet en geslagen’

Voetbal

Chaos in Parijs: Champions League-finale ruim half uur later dan gepland van start gegaan

De finale van de Champions League is zaterdagavond ruim een half uur later dan gepland begonnen, om 21.36 uur. Het was enorm druk rond het stadion in Parijs, met name door hordes Liverpool-fans zonder kaartje. Op sociale media gaan beelden rond van chaotische taferelen.