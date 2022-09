Leeuwin dood na gevecht met leeuw Jafar in Emmen

Dat blijkt uit een sectie bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

De leeuwengroep van het dierenpark zit middenin het introductieproces van een nieuwe man. Deze 12-jarige leeuw, Jafar, kwam begin vorige maand vanuit Frankrijk aan in Emmen. Stap voor stap is hij bij de leeuwinnen geïntroduceerd. Zo’n kennismakingstijd kan bij deze roofdieren erg lang duren en is zeker niet zonder risico’s.

Belangrijk is namelijk dat een nieuwe man zijn leiderschap opeist, wat bij leeuwen altijd met de nodige schermutselingen gepaard gaat.

Leeuwin Tia was het hoogst in rang bij de dames. De dierverzorgers signaleerden dan ook al langere tijd dat er wrijving was tussen haar en Jafar.

De introductie van Jafar gaat niet zonder slag of stoot. Ⓒ JARI LEIJSSENAAR

Waarom het in de nacht van zaterdag op zondag mis is gegaan, is niet te zeggen. Camerabeelden laten niets zien van het gevecht. De dierverzorgers troffen de leeuwin ’s ochtends overleden aan op het buitenterrein. Bezoekers hebben volgens Wildlands niets van het incident meegekregen.

Binnen de leeuwengroep gaat de introductie van Jafar gewoon door. De vier leeuwen kunnen zelf kiezen of ze op het buiten- of binnenterrein lopen.