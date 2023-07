Premium Het beste van De Telegraaf

Kritiek op ’betuttel-frame’ Borrel welverdiend pleziertje of aangeleerd? ’Marketing dicteert wanneer we drinken’

Door Koen Nederhof

De maatschappelijke visie op alcoholgebruik is aan het kantelen. Bedrijfsborrels gaan over op fris en een fenomeen als Dry January is mateloos populair. Tegelijkertijd klinken er ook luide protesten als een ’betuttellijst’ van het kabinet uitlekt. Maar kun je van betutteling spreken als je bedenkt dat alcohol ons jaarlijks miljarden kost? „Niemand zegt dat je niet mag drinken, maar wel op basis van de juiste informatie.”