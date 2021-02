Vandaag eerste dag met lentetemperaturen

Uit de wind en in de zon is het warm genoeg om in de tuin te zitten. Vanaf vandaag krijgen we een hele serie lenteachtige dagen met op grote schaal 15 graden of meer en zullen ook warmterecords sneuvelen. Woensdag flirt de temperatuur in het zuidoosten van het land met de 20 graden.

Het wordt een vrij zonnige en droge dag en daarmee lijkt het weer sterk op dat van vorige week zaterdag. Ook toen scheen de zon volop, maar vroor het op grote schaal door een koude oostenwind. De temperatuur stijgt vandaag naar 15-17 graden en daarmee is het 16 tot 20 graden warmer dan een week geleden. Alleen op de Wadden is het met 10-12 graden iets minder warm.

De lenteachtige temperaturen danken we aan een zuidenwind en die kan ook Saharastof met zich meebrengen. Hierdoor kan de laagstaande zon gepaard gaan met extra warme kleuren. Naar verwachting blijft het tot en met donderdag uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar en daarbij zullen ook datum-warmterecords worden gebroken.

Kans op zeldzame warme winterdag

In de kustprovincies is het komende dagen vaak 14-15 graden en in het binnenland liggen de maxima rond 17 graden. Woensdag worden de hoogste temperaturen verwacht. In het zuidoosten kan het 19 graden worden en flirt de temperatuur met de 20 graden. Bij 20 graden of meer is sprake van een warme dag en deze zijn in de winter zeldzaam.