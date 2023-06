FvD grijpt gesprek over democratie aan voor verzet tegen partijverbod

Het gesprek met twaalf experts is een initiatief van fractievoorzitters van de meeste grote partijen. Zij kwamen afgelopen november bijeen nadat FvD-Kamerlid Van Meijeren in een filmpje de hoop uitsprak dat een menigte naar Den Haag zou trekken om de regering ten val te brengen. „FvD deugt gewoon niet”, zei een betrokken fractievoorzitter destijds tegen De Telegraaf. De partijen willen een einde maken aan ’ondermijning van de democratie’ en opruiing door FvD.

Maar initiatiefnemer en Volt-leider Dassen benadrukte maandag in De Telegraaf dat het rondetafelgesprek over méér gaat dan de partij van Baudet. „FvD ondermijnt de democratie, dat is gewoon zo. Maar dit gesprek is veel breder.” Toch stond de bijeenkomst merkbaar in het licht van een nieuwe wet voor politieke partijen, waarover de Kamer later dit jaar praat. Daarin heeft het kabinet een partijverbod opgenomen: de Hoge Raad zou partijen moeten kunnen verbieden als zij erop uit zijn de democratie te ondermijnen. Zoals - zo menen sommigen - de FvD.

Paul Cliteur

FvD was als enige van alle fractie met twee man op de bijeenkomst afgekomen en roerde zich de afgelopen dagen al nadrukkelijk op sociale media. Ook had Baudet met voormalig FvD-senator Paul Cliteur een ’eigen’ deskundige uitgenodigd, om zijn licht te laten schijnen over het vraagstuk ’weerbare democratie’. Cliteur keerde zich - niet als enige van de aanwezige deskundigen - tegen het verbieden van politieke partijen: „In een democratie moet de hele samenleving mee kunnen doen met het publieke debat”, zo zei de voormalig FvD-politicus. De enige uitzondering, wat hem betreft: als partijen expliciet als doel hebben om de democratie omver te werken met een meerderheid van vijftig procent plus één.

Baudet gaf zijn voormalig senator nog een voorzetje: „Zien we op dit moment geen meerderheid van extremistische partijen in de Tweede Kamer?”, zei hij, verwijzend naar onder meer het referendum dat is afgeschaft, en de wens bij een deel van de Kamer om politieke partijen te kunnen verbieden. Maar zover wilde Cliteur niet gaan. „Ik zou uw ambtsgenoten niet als extremistisch willen noemen , maar er zijn wel hele radicale voorstellen. Deze wet politieke partijen is een heel radicaal voorstel dat u allen te denken zou moeten geven.”

Volop leeft

Waar meerdere deskundigen zorgen hadden over de democratie, zag de ander juist een democratie ’die volop leeft’. En waar de een slechts ’een theoretisch kader’ wilde schetsen over vormen van (rechts)extremisme en hoe daarmee om te gaan, trok een ander het juist breder naar concrete andere vormen van extremisme. „De kunst is zo’n discussie te voeren op momenten dat die niet urgent is, anders wordt die al snel gekaapt door bepaalde partijen”, zei politicoloog Léonie de Jonge.