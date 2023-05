Berlijn én Brussel woedend op Scholz om deal met Chinezen

De Duitse oppositie schreeuwt moord en brand over de ’Alleingang’ van de Duitse premier en heeft de verkoop van 24,99 procent van de aandelen van de Tollerort container terminal aan het Chinese staatsbedrijf Cosco gekwalificeerd als „ongelooflijke incompetentie.” Met zijn beslissing ging Scholz – die in vroeger tijden burgemeester van Hamburg was – in tegen het advies van zo’n beetje alle ministeries, van zijn eigen vice-minister Habeck en van Brussel.

De timing van Scholz is evenmin erg gelukkig. Begin deze week hield hij nog een belangrijke rede voor het EU-parlement waarin hij waarschuwde dat China steeds meer een rivaal wordt voor de EU. Tegelijkertijd kondigde hij aan een Chinees-Duitse top te houden in Berlijn op 20 juni.

Binnen Europa gaan er steeds meer stemmen op om de EU economisch los te koppelen van China en de Europese afhankelijkheid te verminderen. Met zijn beslissing staat Scholz een buitenlands economisch beleid voor dat „niets heeft geleerd van de fatale fouten in de omgang met Rusland”, aldus het Groene parlementslid Felix Banaszk.