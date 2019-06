Magneetvissers hengelen kalasjnikov uit het water

Dat meldt de lokale Amsterdamse zender AT5. De magneetvissers hebben na de vondst de politie gebeld. Een politiewoordvoerder laat weten dat er nog wordt onderzocht of het echt een kalasjnikov is en of er eerder met het wapen is geschoten. „We hebben eerder vuurwapens gevonden, maar nog nooit een kalasjnikov.”

Zijn vissersmaat heeft een dubbel gevoel over hun vondst. „Het is natuurlijk onveilig. Maar stiekem droom je er wel van. Ik denk dat dit wel een toppunt is. Dat had ik nooit verwacht. We kregen bijna een hartaanval ervan.”

Kalasjnikovs worden regelmatig gebruikt door de georganiseerde misdaad, waaronder de Mocro Maffia, die onder aanvoering van Nederlands meest gezochte crimineel staat: Ridouan Taghi.

