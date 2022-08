’Aanvaller Salman Rushdie steunde sjiitisch extremisme’

De verdachte die vlak na het steekincident werd opgepakt, woonde sinds kort in Fairview in de staat New Jersey. Op sociale media zou Hadi Matar volgens de eerste bevindingen van het politieonderzoek extremisme steunen, evenals de Iraanse Revolutionaire Garde. Een directe link tussen de verdachte en het militaire elitekorps van Iran is niet bekend.

De vader van de verdachte zou uit Libanon komen. Volgens de burgemeester van de Zuid-Libanese plaats Yaroun komt de vader daarvandaan. Matars ouders zijn volgens hem op een gegeven moment naar de Verenigde Staten verhuisd. De verdachte is in Californië geboren en zou ook in de VS zijn opgegroeid.

De 75-jarige Rushdie werd vrijdag neergestoken tijdens een lezing in Chautauqua in de staat New York. Hij ligt aan de beademing en verliest waarschijnlijk een oog, meldde zijn literair agent. Hij zei ook dat zenuwen in de arm ernstig beschadigd zijn geraakt. Ook is Rushdie in zijn lever gestoken.

Bedreigingen

Rushdie kampt sinds 1988 met bedreigingen vanwege zijn boek De duivelsverzen, dat door veel moslims als godslasterlijk wordt beschouwd.

Of Rushdie is verwond om zijn roman is vooralsnog niet duidelijk. De publicatie van het omstreden boek leidde in de jaren tachtig tot protesten in onder meer Iran. De toenmalige machthebber van dat land, ayatollah Ruhollah Khomeini, sprak een ’fatwa’ uit tegen de auteur, een doodvonnis.