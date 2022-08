Man die Salman Rushdie neerstak verdacht van poging tot doodslag

In die plaats in het westen van de staat New York werd Rushdie vrijdag tijdens een lezing neergestoken. De 75-jarige Rushdie liep meerdere verwondingen op en ligt in het ziekenhuis aan de beademing. Matar werd vlak na het steekincident aangehouden.

De verdachte wordt officieel aangeklaagd voor „poging tot tweedegraads moord”, hetgeen houdt in dat hij volgens het OM bewust iemand wilde doden, maar zonder voorbedachten rade. In Nederland zou dat neerkomen op poging tot doodslag.

Over het motief van de dader is nog niets duidelijk. De politie en het OM doen daar verder onderzoek naar. Op basis van de uitkomsten daarvan kunnen de aanklachten eventueel worden verzwaard.

Vermoed wordt dat de aanval iets te maken heeft met het doodvonnis (’fatwa’) dat eind jaren tachtig door de Iraanse ayatollah Khomeini over Rushdie is uitgesproken na verschijning van zijn boek De duivelsverzen. Het werk wordt door veel moslims als godslasterlijk gezien.

’Steunde sjiitisch extremisme’

NBC New York meldt vrijdag op basis van bronnen binnen het politieonderzoek dat de aanvaller sjiitisch extremisme steunde.

Op sociale media zou Matar volgens de eerste bevindingen van het politieonderzoek extremisme steunen, evenals de Iraanse Revolutionaire Garde. Een directe link tussen de verdachte en het militaire elitekorps van Iran is niet bekend.

De vader van de verdachte zou uit Libanon komen. Volgens de burgemeester van de Zuid-Libanese plaats Yaroun komt de vader daarvandaan. Matars ouders zijn volgens hem op een gegeven moment naar de Verenigde Staten verhuisd. De verdachte is in Californië geboren en zou ook in de VS zijn opgegroeid.