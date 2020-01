Bioscoop Rotterdam korte tijd ontruimd

Ⓒ GOOGLE MAPS

ROTTERDAM - De bioscoop Pathé De Kuip in Rotterdam was zaterdagavond korte tijd ontruimd, nadat een brandmelder was afgegaan. Meerdere zalen werden ontruimd, in totaal stonden zo’n driehonderd bezoekers enige tijd buiten op straat, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.