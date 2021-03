Politie: dames (90 en 83) hebben injectie gekregen van ’malafide prikkers’

Een 90-jarige en 83-jarige vrouwen zijn in januari en februari aan hun voordeur benaderd door mensen die zich voordeden als medewerkers van de GGD. Ze zijn ook daadwerkelijk ergens mee geïnjecteerd, al wil de politie ’in het belang van het onderzoek’ niet zeggen of ze daadwerkelijk een coronavaccin hebben gekregen.

GGD: ’Wij vaccineren niet aan huis’

De politie noemt de situatie ’zorgelijk’ en vraagt om getuigen, hoewel er geen signalement bekend is. Ook wil de politie graag weten of er meer mensen slachtoffer zijn geworden of zijn benaderd. De GGD laat in een reactie weten ’nooit aan huis te vaccineren’. „Laat mensen die zich voordoen als GGD-medewerker dan ook niet binnen en meld het vooral bij de politie, dit soort gevallen. We hopen dat het politie-onderzoek snel duidelijkheid biedt over het wat en waarom.”

Niets betaald

De politie laat weten ’volledig in het duister te tasten’ over het motief van de prikfraudeurs. „Er is niets buitgemaakt”, laat een politiewoordvoerder weten. Ook hebben de dames volgens de politie niet betaald voor de prik. Een van de dames, die van 83 jaar, werd een week ná de ’vaccinatie’ nog gebeld met de vraag of het goed met haar ging. Om de zaak nog verwarrender te maken waren het twee verschillende prikkers (een man en een vrouw) en zat er tussen de twee incidenten een maand.

De familie van de slachtoffers vertrouwde het zaakje niet en schakelde de politie in. De slachtoffers zijn, behalve erg geschrokken, niet gewond geraakt en zeer helder van geest. Ze maken het verder goed.