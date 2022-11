’Houd het veilig’ Kruis door kerst in de Kamer: bomen en lichtjes in de ban

De kerstboom in de Tweede Kamer vorig jaar Ⓒ ANP

Den Haag - Een beetje verlichting in de donkere decemberdagen is in de Tweede Kamer niet toegestaan. Het parlement doet echte kerstboompjes en sfeerlichtjes in de ban: „Houd het veilig.”