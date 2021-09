Afschuw om dreiging richting Rutte: ’Benaderbare politici echt wenselijk’

Over bedreiging van politici wordt rond het Binnenhof niet graag gesproken, omdat Kamerleden helaas geregeld te maken hebben met intimidatie en omdat over veiligheidsmaatregelen in het openbaar niets mag worden gezegd. Maar de dreiging waarmee Rutte nu te maken heeft zorgt voor een uitzondering. Politici luiden de noodklok.

„Verschrikkelijk”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. „Laat Nederland het land blijven waar politici gewoon over straat kunnen fietsen.” Kamerlid Pieter Omtzigt noemt het ook ’verschrikkelijk als je gekozen leiders ernstig bedreigd worden’. „Je kunt het ernstig oneens zijn, maar het mooie van democratie is dat dat met woorden en stemmingen gebeurt. En fysiek benaderbare politici is echt wenselijk.”

’Veel harder knokken’

Ook bij de PvdA klinken zorgen. „Woedend word je en moedeloos. Onze premier bedreigen is onze rechtsstaat, dus vrijheid, van ons afpakken”, reageert PvdA-Kamerlid Kathmann. „We moeten veel harder knokken voor onze veiligheid en natuurlijk voor die van de premier en anderen persoonlijk.”

De omstandigheden rond het Binnenhof zijn de laatste jaren verhard. Waar alle bewindslieden eerder zorgeloos over straat liepen, zijn er nu uitzonderingen. Vooral sinds coronaprotesten is de sfeer omgeslagen. Niet voor niets waarschuwde de vorige voorzitter van de Tweede Kamer – Khadija Arib – begin dit jaar voor escalatie. Politici voelen zich bedreigd en er ontstaan onveilige situaties, was haar noodkreet richting de burgemeester van Den Haag.

Aanslag of ontvoering

Rutte heeft zware beveiliging na signalen dat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. De minister-president wordt extra beveiligd door speciaal getrainde politiemensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). De dreiging komt uit de hoek van de georganiseerde misdaad.

De demissionair premier wil maandagochtend – goedgemutst als altijd en door Den Haag lopend met een appel in zijn hand – zelf niets zeggen over dreiging en beveiliging. „Over veiligheid zeggen we nooit iets.”