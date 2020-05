Kopstuk Colombiaanse guerrillabeweging ELN gedood

Het gaat om een man die volgens de autoriteiten bekend is onder het alias Gallero en al meer dan 33 jaar lid was van de ELN. Hij werd in 2005 gevangengenomen, maar wist tien jaar later te ontsnappen uit de gevangenis. Sindsdien was hij betrokken bij diverse aanslagen in het land. Volgens het ministerie van Defensie wordt hij onder meer mede-verantwoordelijk gehouden voor een aanval in 2019 op een politieschool waarbij 22 cadetten stierven.

De ELN is een kleine strijdgroep. De veel grotere FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) sloot in 2016 een vredesakkoord met de regering en legde de wapens neer.

De ELN is het niet met de regering eens geworden over het stoppen van de guerrillaoorlog. De beweging is al meer dan een halve eeuw oud. In Nederland was de ELN in 2017 nog in het nieuws door de Nederlandse programmamaker Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender te ontvoeren en bijna een week vast te houden.