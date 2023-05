Twee vazen van 23 euro uit een kringloopwinkel blijken 69.000 euro waard te zijn

De vazen zijn gemaakt in de achttiende eeuw en zijn 11,5 centimeter groot. Ze zijn onder andere beschilderd met chrysanten en lotusbladeren.

De verkoper van de vazen wil anoniem blijven. Het gaat om een „gepassioneerde verzamelaar” van keramieken voorwerpen, zo meldt CNN. De man of vrouw zag de twee vazen vorig jaar in een tweedehands winkel „en moest ze gewoon kopen”, niet wetende wat de werkelijke waarde is.

„Ik denk dat iedereen die in de aanwezigheid van keizerlijk Chinees porselein is, zich ertoe aangetrokken voelt”, aldus Bill Forrest van veilinghuis Roseberys. De verkoper besloot tot verkoop over te gaan nadat hij of zij een label aantrof aan de onderkant van een van de vazen, waarop Qianlong te lezen is. Qianlong was van 1735 tot 1796 keizer van China. Daar was de verkoper na wat research waarschijnlijk ook achter gekomen en besloot ze mee te nemen naar een veilinghuis.

Volgens Forrest gaat de verkoper „een significant deel” van de opbrengst doneren aan het goede doel dat de tweedehandswinkel bezit.

Het is niet de eerste keer dat dergelijke vazen onder de hamer gaan. In november 2021 leverden twee Chinese vazen nog meer dan 300.000 euro op bij een veiling in Sotheby’s.