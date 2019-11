Jongeren springen ijskoud water in om man (71) te redden

De man raakte gisteravond rond kwart voor elf te water. Het is niet bekend hoe de oudere man in het water belandde, maar als de zeven jongeren niet af waren gegaan op het geschreeuw van het slachtoffer, had het zomaar slechter af kunnen lopen. Dat meldt RTL Nieuws.

’Heel dankbaar’

De jongeren kregen de man aan de kant, hielden hem warm en schakelden de hulpdiensten in. Een woordvoerder van de politie zegt de groep ’heel dankbaar’ te zijn. Door hun heldhaftigheid is ’erger voorkomen’.

„We zeggen altijd dat je moet denken aan je eigen veiligheid. Maar ik kan me voorstellen dat je je geen moment bedenkt als je een man in nood ziet”, aldus de woordvoerder.