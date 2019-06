Tweetal vindt mitrailleur op fietspad

Ze maakten een foto en hebben hun niet alledaagse vondst gemeld bij de wachtcommandant van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne aan de Strandweg in het nabijgelegen Zoutkamp. „Dit is, ook al was er een oefening gaande, toch onvoorstelbaar”, liet een van fietsers weten aan de website HogelandNieuws.

Een woordvoerster van het ministerie van Defensie in Den Haag komt met een andere lezing: „De militair die het wapen had neergezet had zich verdekt opgesteld in de bosjes. Hij heeft de fietsers zien afstappen, een foto zien maken en daarna verder zien rijden.” Waarom hij niet ingreep, is niet bekend. Mogelijk hield hij zich schuil in het kader van de oefening. Hij zou de mitrailleur geen moment uit het oog hebben verloren.

Volgens de woordvoerster konden de fietsers tijdens de oefening van de Koninklijke Marine veilig over het terrein rijden. „We maken bij oefeningen elke keer een afweging van de risico’s. De mitrailleur is echt. Er werd geschoten met oefenmunitie.”