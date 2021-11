Amsterdamse klimaatmars: ’Shell maakt de wereld kapot’

De betogers droegen een reusachtig spandoek van 55 meter lang van Greenpeace met daarop alle namen van iedereen die wil dat de klimaatcrisis wordt aangepakt. Ook liep er een grote nagebouwde olifant mee. Die moet „de olifant in de kamer” voorstellen, oftewel het ondermaatse klimaatbeleid, aldus de bouwers. Verder kregen demissionair premier Mark Rutte en oliebedrijf Shell ervan langs van de demonstranten. Zo was er op tekstborden te lezen „Mark wil barbecueën” en „Shell maakt de wereld kapot.” Op een enorme praalwagen van Milieudefensie zijn personages van Rutte en Shell-topman Ben van Beurden te zien die de wereld in brand zetten.

Ⓒ robby hiel

In het Westerpark gaat het programma verder met verschillende toespraken van klimaat- en jongerenactivisten. Ook wordt een aantal politici gevraagd naar hun klimaatplannen. De activiteiten duren tot 16.00 uur.

’Overstromingen’

De actievoerders eisen een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid van de overheid. „Ik zie dat heel veel mensen wereldwijd al te maken hebben met de gevolgen van de klimaatcrisis en ook in Nederland merken we er veel van, kijk naar de overstromingen in Limburg deze zomer”, zegt Ikram Cakir, woordvoerder van de Klimaatcrisis Coalitie. Die coalitie organiseert de mars en is een samenwerking van onder meer Oxfam Novib, Greenpeace en Milieudefensie.

Tientallen andere organisaties en groepen die zich inzetten voor het klimaat steunen de demonstratie. Zo zijn in de protestmars allerlei ’blokken’ opgenomen van verschillende groepen en over specifieke kwesties, bijvoorbeeld van wetenschappers, jongeren, zorgmedewerkers en ecologische boeren.

Onze verslaggever Daniel van Dam was bij de mars aanwezig.