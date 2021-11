LIVE | Duizenden klimaatbetogers verzamelen zich op de Dam

Onze verslaggever Daniel van Dam is bij de mars aanwezig en twittert mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

De actievoerders eisen een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid van de overheid. Volgens de betogers zijn de „mooie beloftes” van Nederland bij lange na niet genoeg om de klimaatdoelen te halen. „Deze weg loopt dood”, „Wat heb je aan geld als de ijskap smelt”, en „Stop investeren in fossiel” staat er onder meer op een paar van de protestborden. Vooral demissionair premier Mark Rutte en oliebedrijf Shell krijgen ervan langs van de demonstranten. Zo staat er een enorme praalwagen van Milieudefensie waarop personages van Rutte en Shell-topman Ben van Beurden te zien zijn die de wereld in brand zetten.

"Het is echt tijd voor actie"

„Wij maken ons grote zorgen over het klimaat, de gevolgen voor mensen wereldwijd, en de traagheid van de politiek. Het is echt tijd voor actie”, zegt Ikram Cakir, woordvoerder van de Klimaatcrisis Coalitie. Die coalitie organiseert de mars en is een samenwerking van onder meer Oxfam Novib, Fridays For Future Nederland, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL en Milieudefensie.

20.000 aanmeldingen

De organisatie gaf vrijdag aan dat zich ruim 20.000 mensen hebben aangemeld, maar dat zij hoopt dat het evenement „de grootste klimaatmars ooit in Nederland zal worden en er meer dan 40.000 mensen zullen komen.” De grootste klimaatmars tot nu toe in Nederland was in maart 2019 met 40.000 deelnemers in Amsterdam.

Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen gaf de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie vrijdag het dringende advies aan alle deelnemers om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Omdat het houden van afstand niet verplicht is, dwingen politie en handhavers het niet af. De politie begeleidt de demonstratie en leden van de organisatie zullen er tijdens de mars op toezien dat deelnemers niet afwijken van de afgesproken route.