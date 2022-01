Gedetineerde doodgeschoten na gijzeling en ontsnapping

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt dit aan De Telegraaf. De man was gedetineerd in de rijksjeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. Woensdagmiddag was hij aan het werk in een werkplaats buiten de gevangenis toen hij plotseling onder dreiging van vermoedelijk een wapen twee personeelsleden gijzelde.

Vuurgevecht

De gedetineerde wist een auto te bemachtigen en reed vervolgens de Belgische grens over. Op de Maliebaan in Brecht probeerde de Belgische politie de wagen tot stoppen te dwingen, waarna er een vuurgevecht losbarstte. Er werd vanuit zowel de politie als de wagen van de verdachte geschoten, volgens de Gazet van Antwerpen. Daarbij kwam de gevangene om het leven, bevestigt de DJI.

De DJI zegt nu onderzoek te doen naar het incident. Over de identiteit van de doodgeschoten gevangene kan de dienst niets zeggen. Het moet een man zijn van hoogstens 21 jaar, aangezien het om een jeugdinrichting gaat.

Eerder incident

In mei 2020 vond een ernstig incident plaats in de jeugdbajes Den Hey-Ackter. Woeste gedetineerden bedreigden en molesteerden een medewerker die ontzet moest worden door een arrestatieteam.