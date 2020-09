Oud-president Giscard d’Estaing opgenomen in ziekenhuis

Giscard d’Estaing (midden) was president van 1974 tot 1981. Ⓒ Hollandse Hoogte / dpa Picture-Alliance

PARIJS - De Franse oud-president Valéry Giscard d’Estaing (94) is maandag in Parijs in een ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Hij had geklaagd over ademhalingsproblemen. Volgens bevestigende bronnen werd hij opgenomen op de intensive care, meldden Franse media.