Noord-Korea dreigt met ’ongekend sterke tegenactie’ om plannen VS

In dezelfde verklaring liet Pyongyang ook weten aanvullende militaire acties te overwegen als de VN-veiligheidsraad druk blijft uitoefenen op Noord-Korea.

De VS en Zuid-Korea maakten eerder op de dag bekend dat zij op 22 februari een strategische sessie zullen houden in het Pentagon in Washington. Daar zullen ze onder meer discussies voeren en maatregelen doornemen in relatie tot de nucleaire dreiging van Noord-Korea. Seoul en Washington spraken vorig jaar af dergelijke besprekingen eens per jaar te houden, de geplande bijeenkomst is de eerste.

Na de bespreking in Washington zal de Zuid-Koreaanse delegatie een kijkje nemen bij nucleaire onderzeeërs op een marinebasis in de staat Georgia. In mei volgt een concretere strategische sessie met kopstukken van de legers van de VS en Zuid-Korea. Ook spraken de landen af in het voorjaar de gezamenlijke legeroefeningen die ze afgelopen zomer hielden, de Ulchi Freedom Shield, weer op te pakken.