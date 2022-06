China beloont verklikken ’spionnen en vijanden’, ook Rusland scherpt regels aan

Het gaat om tips over diegenen die de ‘nationale veiligheid in gevaar brengen’, schrijft CNN. Het is onderdeel van het door de Communistische Partij gehanteerde beleid dat het ‘toenemende gevaar voor buitenlandse spionage en vijandige krachten’ tegen moet gaan. In Rusland kan elk persoon voor een buitenlandse agent worden uitgemaakt wanneer diegene met buitenlands geld gefinancierd wordt.

De Chinese staat voert al jaren campagne om staatsburgers ‘spionnen’ en andere vijanden van de staat aan te laten geven, en kreeg extra vaart sinds Xi Jinping aan de macht kwam. ,,We moeten ervoor zorgen dat de nationale veiligheid voor alle mensen en door alle mensen wordt vormgegeven, door samen met de partij en maatschappij een machtig wapen te creëren om de veiligheid te waarborgen”, aldus Xi Jinping in 2016. De eerste Russiche wet over ’buitenlandse spionnen’ stamt uit 2012.

De beloning voor het verklikken van een landgenoot varieert van het krijgen van een ‘spirituele beloning’ in de vorm van certificaten tot ‘materiële beloningen’ in de vorm van geld, aldus het ministerie van Nationale Veiligheid. De materiële beloning is opgedeeld in vier niveaus, van 1392 euro in het laagste tot 13.928 euro in het hoogste niveau.

Specifieke informatie

Het moet wel gaan om specifieke informatie van de betrokken personen – en nog onbekend bij de autoriteiten. Verklikken is via meerdere wegen mogelijk: online, via de post, in persoon en middels een speciaal overheidsnummer.

En het werkt: in 2017 begon de lokale overheid in Beijing geld te bieden voor het geven van informatie over spionnen; binnen een jaar kwamen 5000 meldingen binnen, meldt de overheidskrant Beijing News. De nieuwe maatregelen moeten deze beloningen standaardiseren en burgers motiveren. Want, zo benadrukt de partij: China staat onder toenemende druk van buitenlandse spionnen en vijanden die China’s toekomstplannen willen dwarsbomen en ‘in de Chinese maatschappij in toenemende maten infiltreren’.

Deze paranoia komt zelfs terug in schoolboeken voor kinderen. Zo kwam een online boekenuitgever met schoolboeken die basisschoolkinderen leren hoe zij de nationale veiligheid moeten beschermen, waaronder een spel dat ‘vind de spion’ heet.

Op sociale media gaan grappen rond dat ‘verraders’ minder waard zijn geworden, nu de beloning voor het verklikken van anderen is teruggegaan van 69.643 euro in 2017 naar 13.928 euro nu, omdat het er ‘simpelweg te veel zijn tegenwoordig’.