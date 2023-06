Nederlands meisje buiten levensgevaar na steekpartij Annecy

,,Opgelucht te horen dat het Nederlandse meisje dat gisteren slachtoffer werd van de steekpartij in Annecy buiten levensgevaar is. Onze ambassadeur in Zwitserland heeft een van de ouders van het meisje gesproken. We staan ze zo goed mogelijk bij in deze moeilijke tijd”, aldus Hoekstra op Twitter.

Volgens de Franse tv-zender TF1 is de Nederlandse peuter de enige van de vier getroffen kinderen die niet geopereerd is donderdag. De andere drie moesten wel onder het mes en liggen in het ziekenhuis in Grenoble. Het Britse dagblad Metro weet te melden dat de toestand van alle vier de kinderen stabiel is.

Volgens openbaar aanklager Lise Bonnet waren het Nederlandse kind en het Britse meisje Ettie op vakantie. Ennio en Alba, beiden twee jaar en neef en nicht, waren er het slechtst aan toe. Ook zij zijn nu buiten levensgevaar.

Naast de kinderen raakten ook twee volwassenen gewond. Volgens de Franse krant Midi Libre zijn dit de 78-jarige Youssouf en de 70-jarige Manuel. Youssouf zat op een bankje toen hij plots werd aangevallen. Hij wist de verdachte echter met zijn arm weg te duwen waardoor hij alleen een lichte verwonding opliep. Donderdagavond mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Manuel werd meerdere keren gestoken en tot overmaat van ramp ook geraakt door een verdwaalde kogel van de politie. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Le Pâquier, het park waar de dader toesloeg, is populair onder ouders met kinderen. Zowel inwoners van de stad als toeristen komen er graag, vanwege de vele speelplaatsen en het fraaie uitzicht over het meer en de bergen.

In een filmpje dat door een ooggetuige werd gemaakt, is te zien hoe H. duidelijk op zoek gaat naar kleine kinderen. Opmerkelijk genoeg zijn al zijn slachtoffertjes van bijna ongeveer dezelfde leeftijd als zijn eigen kind, dat drie jaar oud is en met zijn ex in Zweden woont. Hij kreeg tien jaar geleden politiek asiel in het Scandinavische land, maar vertrok toen zijn verzoek tot naturalisatie werd geweigerd.