Duitse artsen protesteren naakt tegen tekorten

De artsen delen hun blootfoto’s op een protestsite. Ze dragen vaak alleen een stethoscoop. Een van de artsen houdt een bordje omhoog met het opschrift „ik heb geleerd wonden te naaien, waarom moet ik nu ook leren om maskers te naaien?”

De campagnevoerders schrijven dat ze beschermende middelen nodig hebben om hun patiënten veilig te kunnen behandelen. „Als het weinige dat we hebben op is, zien we er zo uit.”

De naaktheid is ’een symbool van hoe kwetsbaar we zijn’, vertelde Ruben Bernau namens het project Blanke Bedenken. Inspirator is de Franse arts Alain Colombié die zichzelf naakt afbeeldde. „Natuurlijk willen we weer patiënten behandelen die meer onderzoek nodig hebben”, zegt arts Jana Husemann, maar daarvoor is de juiste bescherming nodig, stelt ze.