Opnieuw code geel vanwege onweersbuien met kans op blikseminslag

Voor de eerste drie provincies loopt de weerswaarschuwing van 17.00 uur tot middernacht. In Limburg kan het vanaf 09.00 uur al los gaan, eerst tot 15.00 uur, maar later op de dag volgen opnieuw onweersbuien.

Volgens het KNMI moet in de vijf provincies rekening worden gehouden met onweersbuien met kans op blikseminslag, hagel en veel neerslag in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. „Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen”, zo is het advies.

Ook voor donderdag had het KNMI code geel afgekondigd voor het oosten van het land. Dat gebied werd in de avond inderdaad getroffen door flinke hagel - en onweersbuien met plaatselijk in korte tijd veel neerslag.