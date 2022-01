Man wil van sneeuw af, maar zet met vlammenwerper eigen woning in de hens

Binnenland

Zeer grote brand in paintballcentrum Hillegom onder controle

De zeer grote brand die zondagavond rond 22.00 uur uitbrak in een paintballcentrum aan de Leidsestraat in het Zuid-Hollandse Hillegom is onder controle. Maandagochtend werd rond 5.30 uur het sein brandmeester gegeven. Wel is de brandweer nog druk bezig met nablussen. Daarbij is nog steeds sprake van...