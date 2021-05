Navalny wil af van extra zware bewaking in gevangenschap

De prominente Kremlincriticus, die 2,5 jaar cel uitzit vanwege een omstreden fraudezaak, zegt dat de extra maatregelen gelijkstaan aan marteling. Navalni zegt dat hij wordt gefilmd en in de nacht meermaals wordt gewekt door beveiligers. Zijn zaak wordt op 22 juni behandeld door een rechtbank in Moskou.

De stap van Navalny volgt op een moment waarop zijn aanhangers steeds verder in het nauw worden gedreven. Zijn team claimt dat tegenstanders van president Vladimir Poetin worden geëlimineerd in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in september.

Zo wordt Navalny’s anticorruptiebeweging ervan beschuldigd extremistisch te zijn. De rechtbank oordeelt in juni of die op de lijst van extremistische en terroristische organisaties mag worden gezet, wat neerkomt op een verbod. Daarnaast is de politiek bezig met een wetsvoorstel dat leden van extremistische organisaties verbiedt zich verkiesbaar te stellen als volksvertegenwoordiger.