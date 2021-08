Premium Het beste van De Telegraaf

Britse media: Ali I. veroordeeld in Frankrijk ’Nederlandse mensensmokkelaar betrapt met rubberboten’

Door Marcel Vink

Migranten hebben een kamp opgezet bij Duinkerken, hopend dat ze de oversteek naar het VK kunnen maken. Ⓒ ANP/HH

DUINKERKEN - Een Nederlandse mensensmokkelaar is in Frankrijk tot zes maanden cel veroordeeld nadat hij onlangs op heterdaad was betrapt bij voorbereidingen om zeventig illegale migranten over Het Kanaal naar Engeland te brengen.