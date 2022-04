Ruim 24.700 Oekraïners in opvang van overheid, stijging van 1800 in drie dagen tijd

Inmiddels zijn er in totaal 33.925 bedden beschikbaar gemaakt voor de opvang van de vluchtelingen. Dat zijn er ruim 2000 meer dan er maandag waren.

Ook hebben inmiddels 27.934 Oekraïners zich geregistreerd bij de gemeenten. Dat zijn er bijna 6200 meer dan in het begin van de week nog het geval was.

Het aantal geregistreerde Oekraïners is nu voor het eerst meer dan het aantal mensen dat in de opvang van de overheid zit. Dat komt doordat ook mensen die in de particuliere opvang zitten of op een andere manier onderdak hebben, zich bij een gemeente inschrijven. De inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie is belangrijk, omdat de overheid hiermee onder meer voorzieningen kan regelen voor de betrokkenen zoals zorg en onderwijs.

Langzamer dan gedacht

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei woensdag na crisisoverleg over Oekraïne dat het realiseren van opvangplekken langzamer gaat dan gedacht, maar dat dit ook geldt voor de instroom. Het is volgens hem niet nodig om gemeenten aan te sporen extra opvang te regelen. Hij vertrouwt erop dat gemeenten in alle 25 regio’s de afgesproken 50.000 plekken de komende tijd zullen realiseren.

Eerder deze week gaf het ministerie aan dat de overheid erop voorbereid wil zijn dat er mogelijk 150.000 Oekraïners naar Nederland komen. Maar dat aantal is nu „totaal niet aan de orde”, zei hij.

In het overleg is afgesproken dat mensen die Oekraïners opvangen in hun huis, niet worden gekort op toeslagen die zij mogelijk ontvangen. Ook krijgen gemeenten een voorschot op de kosten die ze maken voor de vluchtelingenopvang.