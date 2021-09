Raket vertrekt met burgers en zonder professionele astronauten

Het vaartuig heeft vier personen aan boord. De gezagvoerder is de 38-jarige miljardair Jared Isaacman, die de vlucht betaalt. Hij is de oprichter van betaaldienst Shift4. Hij neemt twee mensen mee die banden hebben met een kinderziekenhuis in de stad Memphis. Dat zijn arts-assistent Hayley Arceneaux (29) en donateur Christopher Sembroski (42). Arceneaux had als kind kanker. Haar knie werd vervangen en ze kreeg een staaf van titanium in haar dijbeen. Ze wordt de eerste persoon met een prothese die naar de ruimte gaat. Het vierde bemanningslid is Sian Proctor (51), een docente geologie die ruim tien jaar geleden tevergeefs probeerde astronaut te worden.

De missie moet ongeveer 170 miljoen euro opbrengen voor het ziekenhuis, onder meer door het veilen van spullen die meegaan aan boord.

Het is nog niet bekend wanneer de lancering precies is. Het ’launch window’ opent donderdag om 02.02 uur Nederlandse tijd en sluit vijf uur later. Als het dan niet lukt om te vertrekken, is er in de nacht van donderdag op vrijdag een nieuwe mogelijkheid. Het vaartuig komt maximaal 540 kilometer van de aarde. De laatste keer dat mensen zo ver weg gingen, was in 2009. Na een verblijf van ongeveer drie dagen in de ruimte keren de bemanningsleden terug op aarde. Het vaartuig plonst dan, hangend aan een parachute, in de Atlantische Oceaan.

Musk is in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met twee andere miljardairs, Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin) en Richard Branson (Virgin Galactic). Ook zij hebben zich op ruimtetoerisme gestort.