Verdachte van Duitse moordaanslag opgepakt in Nederland

Ⓒ ANP / Hollandse Hoogte / Venema Media

WIESBADEN - Een verdachte van een moordaanslag in Duitsland is in Nederland opgespoord en opgepakt. De Duitser had begin vorig jaar in de West-Duitse stad Gelsenkirchen geprobeerd een 24-jarige man dood te steken. Het slachtoffer raakte zwaargewond.