Man slaat moeder in elkaar tijdens ruzie over wc-papier

LOS ANGELES - Een 26-jarige man uit Californië is eerder deze week gearresteerd nadat hij zijn moeder in elkaar sloeg tijdens een ruzie over toiletpapier. De vrouw had de voorraad wc-papier voor hem verborgen omdat hij er veel te veel van zou gebruiken. Juist nu het nauwelijks te koop is vanwege hamstergedrag na de uitbraak van het coronavirus.