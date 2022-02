Iets meer nieuwe coronagevallen gemeld bij RIVM

Het zevendaags gemiddelde is wel opnieuw gedaald. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 49.723 nieuwe coronagevallen per dag bij het RIVM gemeld.

In Amsterdam kregen 1622 mensen het afgelopen etmaal te horen dat ze besmet zijn met het virus. In Den Haag kregen 949 mensen een positieve uitslag, in Rotterdam 885. In Utrecht werden 708 positieve testen gemeld, in Groningen 669.

Het RIVM meldt zondag acht nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want soms duurt het even voor een sterfgeval door corona is doorgegeven aan het instituut. Zaterdag meldde het RIVM nog tien sterfgevallen.

Ziekenhuizen

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt, is zondag iets gedaald ten opzichte van een dag eerder, zo valt op te maken uit recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 1546 coronapatiënten in een ziekenhuis. Zaterdag lagen er nog 1550.

Op de intensive cares liggen nu 168 Covidpatiënten, 14 minder dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1378 coronapatiënten, 10 meer dan een dag eerder.

Het afgelopen etmaal werden er 123 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s ging het om 12 nieuwe opnames.

Patiënten die om een andere reden worden opgenomen dan corona, maar wel toevallig positief testen op het virus, tellen ook mee in de dagelijkse ziekenhuiscijfers. Het LCPS maakt met zijn rapportage geen onderscheid in patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.