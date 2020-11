Verbod op zingen en schreeuwen in groepsverband omgezet in dringend advies

Het kabinet is volgens betrokkenen bij het opstellen dan de nieuwe coronawet die 1 december ingaat op een juridisch probleem gestuit. Voor een verbod op zingen en schreeuwen biedt de nieuwe wet namelijk geen juridische grondslag.

Amateurkoren zouden hierdoor ongestraft hun repetities kunnen opstarten, maar het kabinet gaat ervan uit dat zij hun gezonde verstand zullen gebruiken en dit niet zullen gaan doen.

Het kabinet denkt schreeuwende supporters in voetbalstadions via de wet op een andere manier de voet dwars te kunnen zetten. Aan het organiseren van evenementen zoals voetbalwedstrijden kunnen voorwaarden worden vastgeknoopt. Een schreeuwverbod kan zo’n voorwaarde zijn.

Mondkapjes

De nieuwe coronawet gaat aanstaande dinsdag in. De mondkapjesplicht is dan van kracht. Het betekent dat het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplicht is.

Ook op scholen, met uitzondering van de basisschool, moeten mensen een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de coronaregel voor zowel de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar vanaf 1 december is dat ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Testen

Niet alleen krijgt Nederland per 1 december te maken met een mondkapjesplicht, ook het testen op corona gaat in sommige gevallen op de schop.

Mensen van wie uit bron- en contactonderzoek of de corona-app is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmette persoon, kunnen zich vanaf 1 december op corona laten testen. Ook als ze geen klachten hebben. Dit kan op de vijfde dag na het laatste risicovolle contact met die persoon. Op deze dag is het virus namelijk ook bij mensen zonder klachten goed aan te tonen. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van tien dagen niet afgemaakt te worden. Belangrijke voorwaarde is wel dat mensen ook daarna alert blijven op klachten en zich opnieuw laten testen als zij toch klachten krijgen.

Versoepelingen met kerst?

Over of er versoepelingen kunnen komen rondom de kerstdagen, dat is een knoop die het kabinet nog door moet hakken. Premier Rutte zei eerder al dat hij er een hard hoofd in heeft dat dit mogelijk zal worden. Het aantal besmettingen neemt naar zijn smaak lang niet hard genoeg af. De drukte in winkelstraten rondom Black Friday versterken dat gevoel.