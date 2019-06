Pim draagt uit protest rok naar werk

„Omdat korte broeken niet zijn toegestaan op het werk en rokken wel, zal ik naar het werk gaan in rok. Ik ben zo blij met hoe goed deze rok mij staat”, deelde Pim afgelopen woensdag via Twitter. Hij kreeg via sociale media behoorlijk wat support door middel van 5.700 likes en in menig reactie werd er vol lof over zijn besluit gesproken.

Bekijk ook: Conducteur knipt uit protest in rokje

„Te veel mannen bij mij op de werkvloer lieten het helaas bij roepen. Ik had de loper voor ze uitgelegd met zo’n actie”, reageert ’@krinkokomo.’ Ook Linda is enthousiast: „Zeg me dat je dat echt gedaan hebt. Held! Wat een achterlijk beleid, dat korte broeken niet zijn toegestaan”, reageert ze onder de tweet van Pim.

Steenbergen voegde de daad bij het woord en liet vrijdag weten dat zijn actie op het werk positief is opgepakt. „Het team staat achter me en is het eens dat een korte broek eigenlijk gewoon zou moeten kunnen”, schrijft hij op Twitter.