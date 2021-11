Premium Het beste van De Telegraaf

Verbijsterd herstellen Groningse ondernemers vernielde zaken Chaos na plunderingen: ’Blijf van andermans spullen af!’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Een medewerker van Greving & Greving opticiens in de binnenstad van Groningen is bezig de scherven op te ruimen. Ⓒ ©Jos Schuurman

GRONINGEN - In de binnenstad van Groningen wordt maandag in luttele uren de ergste schade hersteld die zondagavond werd aangericht tijdens ongeregeldheden in de binnenstad. Er werd een heus noodbevel afgekondigd door de burgemeester. „Ontevreden zijn, dat kan… Maar blijf van andermans spullen af!”, is de teneur. „Dit is wel een beetje sneu”, klinkt het met gevoel voor understatement.