Nathan (13) uit Geldermalsen sinds donderdag vermist

De rugtas van de vermiste Nathan werd vrijdag gevonden net buiten station Ypenburg in Den Haag. De politie heeft een opsporingsbericht geplaatst en geeft aan dat Nathan mogelijk in Vlissingen is geweest.

Een oom roept, in de zoektocht naar zijn neefje, mensen op Twitter op het opsporingsbericht zoveel mogelijk te delen.

Nathan is 1.50 meter lang, heeft blond haar en een tenger postuur. Hij draagt een spijkerbroek, groene schoenen, een zwart vest met een reflecterende streep op de mouw of een groene hoody.