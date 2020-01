’Terroristen wilden joodse wijk Jersey City opblazen’

De twee omgekomen extremisten, die drie burgers doodden en een politieagent, hadden een ’geïmproviseerd explosief’ in hun busje liggen ’met een bereik van vijf voetbalden’. „Een wapen dat deel had kunnen uitmaken van een grotere golf van aanvallen tegen de joodse gemeenschap en wetshandhavers”, meldt CNN. Er lagen ook andere materialen in het voertuig om mogelijk nog een explosief mee in elkaar te zetten.

Burgemeester Steven Fulop maakte deze week ook bekend dat de schutters het naast de supermarkt waarschijnlijk ook hadden voorzien op kinderen in een Yeshiva, een joodse leerschool. Ze kwamen echter niet verder dan de koosjere buurtwinkel, waarbinnen zich een urenlange schietpartij voltrok. De aanvallers werden uiteindelijk door veiligheidsdiensten uitgeschakeld.

’Grote chaos voor ogen’

„Dit was niets anders dan een zinloze, kwade, laffe daad van antisemitisme en haat jegens niet alleen de Joodse gemeenschap, maar ook tegen wetshandhaving”, aldus de Amerikaanse advocaat voor New Jersey Craig Carpenito. „We weten nu dat ze een nog veel grotere chaos voor ogen hadden.”

De FBI behandelt de aanslag als een geval van binnenlands terrorisme. De daders, een donkere man en vrouw, stonden volgens Amerikaanse media onder invloed van de Black Hebrew Israelites. Die religieuze beweging is uitgesproken antisemitisch en anti-blank.

De beveiliging in de wijk is sinds de aanval sterk opgeschroefd. „Dit incident bevestigt dat het groeiende patroon van gewelddadig antisemitisme tot een crisis is verworden voor onze natie. En nu staat de dreiging aan de poorten van de stad”, liet Bill de Blasio, burgemeester van New York, eerder weten.

Vorig jaar viel een 47-jarige inwoner van de staat Pennsylvania een synagoge binnen in Pittsburgh en doodde elf aanwezigen met een automatisch geweer. De aanslag op de Tree of Life synagoge was de dodelijkste aanval op Joden in de Verenigde Staten.

