Nog drie mannen opgepakt voor antisemitische muurschildering van Steven Berghuis

De muurschildering werd eind juli aangebracht aan het Schuttersveld in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Berghuis werd daarin afgebeeld als slachtoffer van de holocaust, in gestreepte kampkleding met een gele Jodenster op zijn borst, een keppeltje op zijn hoofd en een grote neus. Bij de tekening stond ’Joden lopen altijd weg’ geschreven.

Schokkende tekening

De overstap van Berghuis van Feyenoord naar Ajax afgelopen zomer leidde tot extreme en veelal haatdragende reacties. Het Openbaar Ministerie ziet de tekening als groepsbelediging. „Met het plaatsen van een dergelijke schokkende tekening waarbij een grote groep mensen wordt beledigd” is volgens het OM „een duidelijke grens” overschreden.

Eind oktober is een 41-jarige man uit Voorburg aangehouden vanwege de muurschildering. Hij is na enkele dagen op vrije voeten gesteld, maar is nog wel verdachte in de zaak.

De politie laat weten dat antisemitisme en discriminatie „op alle vlakken, ook binnen het voetbal”, niet zijn toegestaan. „Niet binnen en niet buiten het stadion. Ook tijdens de wedstrijd Feyenoord-Ajax op 19 december zal hier nadrukkelijk aandacht voor zijn.”

