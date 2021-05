Drama voor Giro-favorieten Mikel Landa en Pavel Sivakov

In een nerveuze finale maakte Landa een zware val in het zog van de jarige Joe Dombrowski. De Amerikaanse nummer twee in de stand en leider van het bergklassement reed op de man die met een vlag het gevaar voor een verkeerseiland aanduidde.

Dombrowski kon verder, maar werd na de rit naar het ziekenhuis gebracht voor controle, met mogelijk een hersenschudding. De Baskische kopman van Bahrain Victorious bleef evenwel liggen en moest meteen opgeven. Landa werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, er wordt gevreesd voor een sleutelbeen- en een polsbreuk.

Dik vijftien kilometer van de finish kwam ook al Pavel Sivakov ten val. Door een golfbeweging in het peloton knalde de Rus tegen een boom en reed met een bebloede rechterschouder verder. Zonder aanstalten te maken om tijdig terug te keren in het peloton. Dat is slechts nieuws voor Ineos Grenadiers, die hun plan B in de vuilnisbak kunnen kieperen. Er wordt eveneens gevreesd voor een sleutelbeenbreuk bij Sivakov.