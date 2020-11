Aantal diefstallen e-bikes stijgt explosief: ’Statussymbool voor jeugd’

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het aantal aangiften van fietsdiefstallen is de eerste negen maanden van dit jaar explosief gestegen. Vooral de e-bike is in trek bij het dievengilde. Werden er in januari nog 1.092 gestolen, in september waren dat 1.915 elektrische fietsen. Dat betekent een toename van maar liefst 75 procent.