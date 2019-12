Drugskoeriers in buitenlandse gevangenissen: ’Wanhoop slaat al snel toe’

Hardloper Roelf B., 400-meterloopster Madiea G., actrice Imanuelle Grives: het voorbije jaar raakten meerdere landgenoten – bekend én onbekend – over de grens verstrikt in een grote drugssmokkelzaak. Nederland was weer eens Narcoticaland. Zorgwekkend, omdat de gevolgen in het buitenland niet zijn te overzien, zegt ook Nienke van Dijk, directeur van de stichting Epafras, die gedetineerde Nederlanders geestelijke zorg biedt.