Opgehaalde vrouwelijke Syriëgangers blijven vast zitten

De vrouwen en hun 28 kinderen kwamen dinsdagavond laat in Nederland aan. De kinderen zijn na aankomst overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming en in instellingen geplaatst. Vrijdag werden de vrouwen één voor één voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze worden verdacht van terroristische misdrijven.

De vrouwen en hun kinderen zaten jarenlang vast in kampen, waar de leefomstandigheden slecht zijn. Het kabinet besloot de vrouwen terug te halen, zodat ze in Nederland vervolgd kunnen worden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de terroristische organisatie IS. Als dit niet op tijd zou gebeuren, dan zouden hun rechtszaken vervallen.

De afgelopen jaren zijn meerdere vrouwen door de rechtbank in Nederland veroordeeld voor hun steun aan terreurgroep IS, die in 2014 in Syrië en Irak een kalifaat uitriep.

Een groot deel van de samenleving zal het als onrechtvaardig beschouwen als de vrouwen er met een lichte straf vanaf komen, zegt Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk: