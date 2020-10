Duitsers hamsteren opnieuw wc-papier

Vlak na de doorbraak van het coronavirus schoot vooral de verkoop van desinfectiemiddelen in Duitsland omhoog, zelfs al voor de eerste besmetting in dat land. Ook zeep, toiletpapier en bijvoorbeeld meel ging over de kop. In Nederland waren soortgelijke cijfers zichtbaar.

Opnieuw lijkt er een stijging waarneembaar, nu vooral van toiletpapier. De verkoop daarvan lag afgelopen week 89,9 procent boven het niveau van voor de crisis. Duitsers gingen ook naar de apotheek en supermarkt voor desinfectiemiddel (+72,5%) en zeep (+62,3%).

Hoewel de piek nog klein is, wordt duidelijk dat de ’hamsterwoede weer los gaat’ volgens het Statistisches Bundesamt. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt tegen Nu.nl dat in Nederland op dit moment geen hamstergedrag is te zien.